Melle. Für die Handballer aus Eicken und von der HSG Grönegau-Melle setzt sich der beeindruckende Lauf auch im neuen Jahr fort. Wenn es so weitergeht, winkt den beiden erfolgreichsten Grönegau-Männerteams der Aufstieg. Dessen ungeachtet werden sich die ESV-Trainer Maik Rapczinski und Dominic Müller zum Saisonende verabschieden.

