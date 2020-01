Melle. Die Showformation „SCrebel Dance & Trix“ des SC Melle hat als Lokalgruppe erneut einen Gastauftritt bei Deutschlands erfolgreicher Turnshow „Feuerwerk der Turnkunst“ gehabt. Am vergangenen Wochenende traten die SCM-Sportler bei der Tournee-Station in Braunschweig auf.

Die aktuelle Tournee „Opus“ des Feuerwerks der Turnkunst ist thematisch in den 1920er-Jahren angesiedelte. Die Band „The Red Sox Peppers“ spielt den eigens für Opus komponierten Soundtrack live zu den verschiedenen Einzeldarbietungen der Artisten. Auch die Lokalgruppen waren somit bei dieser Tournee erstmalig damit konfrontiert, mit ihren Choreografien zu einem vorgegebenen Musikstück aus dem Soundtrack aufzutreten, zudem live performt.



Mit der Choreografie „Frames“ von Sarah Hensiek hatte die Formation SCrebel Dance & Trix im Wettkampf „Rendezvous der Besten“ 2019 überzeugt und so die Auftrittsmöglichkeit als Lokalgruppe in der Doppelshow in der Volkswagen-Halle in Braunschweig ergattert.

Ab Dezember arbeiteten die Meller choreografisch mit der neuen Musik. Um Bewegungen und Musik genau aufeinander abzupassen, war es erforderlich, die komplette Choreografie auseinander zu nehmen, auf neue Art wieder zusammenzusetzen und durch neue Elemente zu ergänzen. In umfangreichen Trainings im Dezember, zwischen den Feiertagen und im neuen Jahr arbeiteten die Sportler intensiv an einer runden Performance.

Da das Team schon über mehrere Jahre Feuerwerk-der-Turnkunst-Erfahrung verfügt, fuhr die Mannschaft am Sonntagvormittag relativ entspannt in Richtung Braunschweig. Neben der eigenen Choreografie war vom Veranstalter noch ein Auftritt mit dem Showteam und dem Sänger Leon Braje und seinem Song „Der Moment, den du liebst“ als Eröffnungs-Showact der zweiten Hälfte der Veranstaltung nach der Pause vorgesehen.

Der Songtitel ist gleichzeitig das Motto des niedersächsischen Landesturnfestes, das vom 20. bis 24. Mai 2020 in Oldenburg stattfinden wird. Seit einigen Monaten existiert zum Lied ein Mitmachtanz, der alle turninteressierten Sportler nach Oldenburg einladen und bereits vor, aber auch beim Turnfest in Bewegung bringen soll.

Applaus von 13000 Zuschauern in Braunschweig

SCrebel Dance & Trix hatte daher einen straff getakteten Zeitplan, der dennoch die Möglichkeit bot, Teile der Show vom Zuschauerraum aus zu bewundern. Insgesamt standen die Sportler inklusive der Finalszene am vorigen Sonntag sechsmal auf der Braunschweiger Bühne und erhielten in den ausverkauften Shows am Nachmittag und Abend jeweils von 6500 Zuschauern einen berauschenden Applaus.

Wer die Opus-Tournee, zwar ohne Meller Beteiligung, noch sehen möchte, muss sich beeilen. Bis zum 26. Januar 2020 finden täglich Shows statt: Freitag in Frankfurt, Samstag in Düsseldorf und Sonntag in Köln. Auf die Besucher warten tolle Performances einer internationalen Crew, unter anderem am chinesischen Mast, auf dem Röhnrad und auf der Tumblingbahn. Von Handstandakrobatik über Kunstrad, Rollschuhkunst an den Strapaten bis hin zu zirkusartistischer Schleuderbrett-Akrobatik lässt sich ein abwechslungsreiches Programm bewundern.