Als Sportler des Jahres nominiert: Jannik Seelhöfer vom SC Melle. Foto: Torben Flatemersch

Melle/Leipzig. Jannik Seelhöfer, Läufer des SC Melle, ist erstmals für den Osnabrücker Sportpreis „Leo-Award“ nominiert worden. „Ich war schon überrascht und habe mich sehr gefreut“, erzählt der in Leipzig studierende Grönegauer am Telefon. Die Sportler des Jahres 2019 werden bei der Nacht des Sports am 14. Februar ausgezeichnet.