Wendet sich strikt gegen das EU-Vorhaben: Christof Baumgarten, Mitinhaber von „Stichelei“ am Markt 3. Foto: Christoph Franken

Melle. Weil die Europäische Chemikalien-Agentur bestimmte Farbpigmente in Grün und Blau verbieten lassen will, ist die Tattoo-Szene momentan in hellem Aufruhr. Bundesweit regt sich Widerstand gegen das Verboot, auch in Melle.