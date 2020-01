Baumaterial geriet in dieser Scheune in Wellingholzhausen in Brand. Foto: Freiwillige Feuerwehr Melle

Wellingholzhausen. In der Nacht zu Mittwoch geriet in der Siedlung „Auf der Wippe“ in Wellingholzhausen ein Holzlager an einem Carport in Brand. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung in dem Lager und ein Überschlagen des Feuers auf angrenzende Bauten verhindern.