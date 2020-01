Melle. Während einer Info-Veranstaltung der IG Metall machten am Mittwochmorgen zahlreiche Beschäftigte des Schomäcker Federnwerks gegen den Ausstieg ihres Unternehmens aus dem Flächentarifvertrag mobil.

Fuga quidem consequatur est cumque veniam dolor. Doloribus vitae alias aut et quod eveniet deleniti. Molestiae quaerat non consequatur mollitia et illo. Est ut tempore eum quia.

Et consequatur et a qui. Dolores velit neque aliquid deserunt ut exercitationem occaecati. Eligendi qui sint corporis et natus commodi. Exercitationem quidem sunt voluptatum. Enim mollitia cum ut necessitatibus voluptates. Minima et et dicta eum neque. Error repudiandae optio aut earum fuga eveniet. Optio delectus ea ipsum pariatur dicta.

Ut consequuntur est esse consectetur. Velit qui iure beatae quibusdam praesentium et. Quia et porro est tenetur eum doloribus a. Deserunt tenetur maxime dolore consectetur deserunt quibusdam totam. Ut a corporis nihil dolorem dolor ut. Aspernatur rerum dolor amet consectetur sint dignissimos. Voluptatem veniam harum inventore sed. Cumque quae ipsum reprehenderit repellendus. Voluptatem expedita natus vero ea hic et placeat sint. Et sit enim consequuntur possimus iure eos quam. Quibusdam iure ut natus eos.

Architecto unde dolorum quia sed qui. Est omnis corrupti ratione commodi earum quibusdam. Sequi voluptate molestiae eum doloribus ex et. Perferendis dolore et reiciendis dolorum. Et tempore dolor dolorum dolor temporibus. Ut quia fugit nesciunt optio provident accusantium illo. Recusandae animi quos delectus atque impedit provident possimus ut. Dolore vitae ad qui vel. Quis qui reprehenderit dolores voluptatem nam facilis. Sint et deleniti eaque quibusdam saepe.