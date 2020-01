Kreativ-Exkursion am Sonntag in Wellingholzhausen CC-Editor öffnen

Auch Meisen sind in der kalten Jahreszeit dankbar für Futter, das von Menschen ausgelegt wird. Foto: Angelika Wolter

Wellingholzhausen. „Dosenfutter für die Vögel“ lautet der Titel einer Kreativ-Exkursion, die am Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr im Rahmen der „Meller Naturführungen“ bei Karin Hilbrenner am Johannisweg 14 in Wellingholzhausen beginnt.