Die Pläne für ein Kolumbarium in diesem Raum der katholischen Kirchengemeinde St. Matthäus in Melle haben sich zerschlagen. Foto: Christoph Franken

Melle. Der Kirchenvorstand der Pfarrei St. Matthäus in Melle hat in einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand am Montagabend beschlossen, die Idee eines Kolumbariums in der neuen St. Matthäuskirche „bis auf weiters“ nicht weiter zu verfolgen.