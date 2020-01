Gesmold. Der MGV Gesmold hat in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Ein langjähriges Mitglied – fast 30 Jahre dabei – schied aus. Ansonsten stand die Zusammenkunft vielfach noch im Zeichen des Jubiläumsjahres 2019.

Im Vereinslokal Kellersmann begrüßte der Vorsitzende Michael Weßler alle Anwesenden der Jahreshauptversammlung recht herzlich. „Wir haben die Herausforderungen im Jubiläumsjahr 2019 super gemeistert und schauen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Darauf können wir besonders stolz sein“, führte Weßler aus. Sein Dank galt unter anderen Dirigent Thomas Niermann und den Notenwarten Josef Vogelpohl und Konrad Placke.

Um die vielen Aufgaben im Jubiläumsjahr bewältigen zu können, hatten sich Udo Röhr und Markus Große-Kalmer bereit erklärt, die Vorbereitungen zu unterstützen. Auch diesen beiden Sängern galt seine Anerkennung. Lob sprach er auch den Sängerfrauen für die sehr gute Unterstützung beim Kreissängerfest aus sowie dem Bundestagabgeordneten André Berghegger, auf dessen Einladung der Verein im Oktober drei Tage in der Bundeshauptstadt verbracht hatte.

Nach einigen Liedvorträgen des Chores begann die Jahreshauptversammlung mit dem traditionellen Gulaschessen.

Danach gab Schriftführer Günter Seelhöfer einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Als besondere Höhepunkte erwähnte er das Jubiläumskonzert, das Festwochenende mit den anderen Gesmolder Jubiläumsvereinen mit Ausrichtung des Kreissängerfestes, die Beteiligung an der 850-Jahr-Feier in Melle, das Konzert an der Bifurkation, die Mehrtagesfahrt nach Berlin und das Adventskonzert in der Gesmolder Kirche.

Jungen Nachwuchs begrüßt

Als nächstes gab Michael Weßler einen Ausblick auf das laufende Jahr, das mit bereits 21 Veranstaltungen einen vollen Terminkalender aufweist. Der Vorsitzende berichten weiterhin, dass die Spendeneinnahmen aus dem Adventskonzert in Höhe von 1000 Euro für ein Spielgerät an die Kinderkrippe Sancta Maria in Gesmold gehen werden. Besonders freute sich der Vorsitzende darüber, mit Simon Vahle einen jungen Sänger im Verein begrüßen zu dürfen.



Vorstandswahlen

Gewählt wurde auch, die meisten Vorstandsmitglieder drehen eine weitere Runde, allerdings schied auch ein langjähriges Mitglied aus. Vorsitzender Michael Weßler, Schriftführer Udo Röhr, Kassierer Udo Weßler, Notenwart Josef Vogelpohl, für den Vergnügungsausschuss Thomas Parlmeyer sowie Pressewart Ulrich Bextermöller wurden durch einstimmige Wiederwahl im Amt bestätigt.

Schriftführer Günter Seelhöfer beendet nach 29 Jahren seine Vorstandstätigkeit, 27 Jahre davon war er als Schreiber des Vereins tätig. Michael Weßler dankte ihm für diesen außerordentlichen Einsatz. Seelhöfers Nachfolger ist Udo Röhr.

Den Fahnenträgern Josef Vogelpohl, Louis Weßler und Rene Parlmeyer wurde erneut das Vertrauen ausgesprochen.

Als letzter Programmpunkt wurden die Jubilare durch den Vorsitzenden für langjährige Treue und Verbundenheit zum Verein geehrt:

Für 25 Jahre:

Willi Rensmann

Für 40 Jahre:

Hubert Grothaus, Karl-Heinz Niehaus und Hans-Joachim Matz in Abwesenheit.

Für 50 Jahre:

Josef Rose, Conrad Hillebrand, Heinrich Kampmann, Clemens Sternberg, Clemens Oberwestberg, Heinrich Pabst.

Für 70 Jahre:

Konrad Brune (in Abwesenheit)