„Folk meets Classic“ am 26. Januar in Melle CC-Editor öffnen

Folk vom Feinsten in der Martinikirche mit Fokeno Brand, Carmen Bangert, Albertus Akkermann, Gerd Brand, Manuel Bunger und Jörg Fröse. Foto: Laway, Gerd Brandt

Buer. Nach den umjubelten Konzerten der „Musik in´d Lüchterkark“ in den vergangenen zwei Jahren kommen die drei vereinten Folkgruppen Laway, Triangel und La Kejoka am Sonntag dem 26. Januar erneut zum Konzert in die Martinikirche Buer.