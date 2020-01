Auch in Melle gefragt: Galloway-Rinder auf Grüner Woche CC-Editor öffnen

Fachleute begutachten hier in Halle 25 Galloway-Rinder, darunter auch die „Belties“ mit den hellen Streifen in der Mitte. Foto: Christoph Franken

Melle/Berlin. Während der laufenden Grünen Woche in Berlin hatten auch Galloway-Rinder ihren großen Auftritt: Die besten Tiere wurden vorgestellt und prämiert. Mit dabei war auch Ulrike Kaufhold, die in Schottland Galloways züchtet und Kunden in der Nähe von Melle hat.