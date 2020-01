Primelverkauf in Melle zum Welt-Lepratag am 26. Januar CC-Editor öffnen

Der Primelverkauf zum Welt-Lepratag wird am kommenden Sonntag auch in den Meller Kirchengemeinden durchgeführt. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Melle. Seit elf Jahren gibt es in der Region Osnabrück am Welt-Lepratag die Aktion "Primelaktion - Blumen der Hoffnung". An der Aktion am kommenden Sonntag beteiligen sich aus Melle wiederum zahlreiche Kirchengemeinden und Verbände, die zugunsten der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) Primeln verkaufen.