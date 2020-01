Gab ein leidenschaftliches Statement für den Aktivstall ab: Gabriele Mörixmann in Berlin. Foto: Christoph Franken

Melle/Berlin . In Berlin läuft die Grüne Woche. Parallel demonstrierten konventionelle Bauern am Freitag gegen strengere Vorschriften für die Landwirtschaft, am Samstag die Bio-Bauern für deren klimaverträglichen Umbau. Mitten drin die Meller Landwirtin Gabriele Mörixmann.