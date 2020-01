HSG Grönegau siegt mit 30:23 in Haselünne CC-Editor öffnen

Kämpferisch: Lukas Möllersmann biss auf die Zähne und spielte trotz ausgekugeltem Finger weiter. Foto: Rolf Dieckhöner

Melle. In der Handball-Landesklasse musste die HSG Grönegau am Freitag zur HSG Haselünne/Herzlake reisen. Die Tiger setzten sich am Ende mit 30:23 verdient durch. Zur Halbzeit führte die HSG mit 13:10.