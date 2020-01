Melle. Der Sozialverband Melle hat Marianne Lindner mit einem einstimmigen Votum für weitere zwei Jahre in ihrem Amt als Ortsverbandsvorsitzende bestätigt. Zu ihrem Stellvertreter wählten die Mitglieder Manfred Lindemann.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wählte die Versammlung Monika Wierspecker zur Schatzmeisterin und Schriftführerin. Renate Schack wurde zur Beisitzerin ernannt. Als Revisoren erhielten Willy Linnemeyer, Anneliese Westendarp und Maria Efken das Vertrauen der Versammlung.

Für eine zehnjährige Mitgliedschaft Jahre wurde Anni Möllmann und für eine 25-jährige Treue zum Verband wurden Helga Kreft und Rita Süssemilch von Marianne Lindner und vom Kreisvorsitzenden Gerd Groskurt mit einem besonderen Dank für die Treue mit Urkunden ausgezeichnet.

Kämpfen für mehr Lebensqualtität

In seinem Grußwort blickte Gerd Groskurt auf die Beratungsarbeit des SoVD im vergangenen Jahr an der Hermann Unbefunde Straße in Melle und in der Region zurück: "Den Sozialverband bei Widersprüchen und Klageverfahren im Rücken zu haben, ist für viele nicht nur eine Frage, im Umgang mit Behörden und Institutionen, Recht zu bekommen, sondern für viele Mensch, für die wir kämpfen, eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität", erklärt Gerd Groskurt.

Die Summe von fast einer Millionen Euro, die der Verband im letzten Jahr in den vier Büros für seine Mitglieder erstritten hat, sei eine stattliche Zahl, deren tatsächlicher Wert aber erst bei der konkreten Betrachtung für die Verbesserung der Lebensqualität und das persönliche Umfeld jedes einzelnen Menschen deutlich werde, unterstrich der Kreisvorsitzende: „Mich freut in diesem Zusammenhang, dass ich in fast jedem Ortsverband Hinweise und Geschichten präsentiert bekomme, wo über Ansprachen, Menschen in der Einforderung ihres Rechtes unterstützt und bestärkt wurden. Da stimmt die Ausrichtung und Verantwortung in unserem Verband“, äußerte sich der Kreisvorsitzende.

Einsamkeit hat viele Gründe

Das Thema Einsamkeit bestimmte den weiteren Verlauf der Versammlung. Sie kann viele Gründe haben, trotz oder wegen neuer Kommunikationswege. Jeder Fünfte fühlt sich ständig einsam und ausgegrenzt, 30 Prozent fühlen sich manchmal einsam. Etwa die Hälfte macht dafür persönliche Lebensumstände wie zu viel Arbeit oder Krankheit verantwortlich, knapp dahinter rangieren „spontane Stimmungen“ und ein Drittel schreibt das sogar dem Charakter zu: "Als Vertreter eines großen Sozialverbandes könnte ich bestimmt mit Marianne Lindner sofort sagen: „Kommt alle zu uns“. Mit der „Aufschieberitis“, unter dem Motto: ein paar Dinge muss ich vorher noch erledigen, dann überlege ich mir das mal, steuert man direkt auf die Einsamkeit zu. Wir und andere Vereine haben keinen Königsweg gegen Einsamkeit, aber Kontakte zu Nachbarschaften, zur Entwicklung von Freundeskreisen und offene Türen bieten wir an", betonte Gerd Groskurt.

Für neue Mitglieder und Interessierte bietet der SoVD am Samstag, 14. März, ab 10.30 Uhr ein Kennenlerntreffen in der Gaststätte „Finale“ am Wellenbad an. Es besteht Gelegenheit, sich über die Aufgaben und den Aufbau des SoVD im Kreis und in Melle zu informieren. Damit eine kleine „Stärkung“ vorbereitet werden kann, ist eine Anmeldung im Beratungsbüro unter der Telefonnummer 05422 5462 erforderlich.