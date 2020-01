Melle. Ein außergewöhnliches Konzert erlebten die Musikfreunde am Samstag in der St.-Petri-Kirche: Begleitet von Djamilija Keberlinskaja-Wehmeyer am Flügel präsentierten die jungen Musiker Johannes Opp und Friedrich Hultsch niveauvolle Bläserklänge.

