Melle. Drei Verletzte forderte ein Unfall gegen 2.35 Uhr in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn A30 bei Himbergen. Ein Mercedes Sprinter aus Polen war dort auf einen rumänischen Lastwagen aufgefahren.

