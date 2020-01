Bruchmühlen. Der Junge hebt seine Arme in die Luft: "Er hat meine Hände berührt!", ruft er verzückt. Ungeahnte Szenen der Freude spielten sich am Freitag in Bennien ab. Dabei wurde lediglich der Grundstein zum Anbau der Grundschule gelegt. Aber wenn natürlich der Bürgermeister höchstselbst den Schülern die Hand schüttelt ...

Nein, keine Übertreibung, genau so ist es gewesen. Schon die Ankunft des Bürgermeisters in seinem Auto löste bei einigen Kindern eine größtmögliche Erwartungshaltung aus. Wie sich herausstellte, ist ihr Bild eines Bürgermeisters offenbar entscheidend von den Geschichten um Benjamin Blümchen geprägt. Darin ist der Bürgermeister allerdings ein eitler Fatzke, der eine dicke Karre fährt, in einer Villa wohnt und vor allem an sich selbst denkt.

Prompt sagt ein Mädchen: "Du bist gar nicht so wie (bei) Benjamin Blümchen", was Reinhard Scholz gerne zur Kenntnis nimmt, zur Sicherheit aber antwortet: "Wir wohnen auch nicht in einem Schloss und ich fahre ein ganz normales Auto."

Dann sagt er aber auch noch ein paar Takte zum Neubau, dessen Dimensionen sich mittlerweile klar darstellen. Zum neuen Schuljahr soll und muss er nutzbar sein, 2, 9 Millionen Euro kostet der Neubau mit drei Etagen nebst Keller und erstem Stock.

"Auf einer Baustelle singt man nicht so gut"

Einen Fahrstuhl wird er bekommen – inklusionsgerecht - und Fachräume für Werken und Musik sowie einen PC-Raum beherbergen. Außerdem zieht die Mensa aus dem Altbau dorthin um und soll zukünftig auch für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden können. Dann noch drei Klassenräume, Differenzierungsräume, eine Terrasse und einige Funktionsräume. Außerdem wird die 1956 gebaute Grundschule neue Toiletten erhalten, die kommen dorthin, wo aktuell die Mensa ist. Ausgeführt werden die Arbeiten von etwa zur Hälfte Meller Firmen.

Zur Grundsteinlegung dürfen die Kinder zu ihrem Bedauern nicht mit – die findet schließlich im Rohbau statt. "Wir haben heute nicht so das große Showprogramm", hatte Schulleiter Andreas Neumann zuvor schon erklärt und auch eine griffige Begründung für seine Eleven parat: "Auf einer Baustelle singt man auch nicht so richtig gut." Das wird dann zur Einweihung im Sommer nachgeholt.

Vor den Augen der Schüler stecken der Schulleiter, Bürgermeister Scholz und Architekt Stefan Bäunker dann ein "Meller Kreisblatt", eine Bauzeichnung und ein paar Münzen in eine Kupferhülse, denn die soll im Mauerwerk versenkt werden. Wenn das dann in 200 Jahren mal einer wieder zu Tage befördert, weiß er, was die Menschen im Januar 2020 so bewegt hat, wie der Anbau mal ausgesehen hat und womit die Menschen im 21. Jahrhundert bezahlt haben, erklärt Scholz den Kindern.

Anzeige Anzeige

Bevor die (Erwachsenen-) Runde dann zur Tat schreitet, sagt Ortsbürgermeister Axel Uffmann noch ein paar Worte. Er freue sich, dass die Stadt weitsichtig gewesen sei und mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen erkannt habe: "Hier entwickelt sich etwas" und nicht "erstmal einen Container hingestellt hat". Eine gute Infrastruktur sei gerade für Bruchmühlen als kleinstem Stadtteil wichtig, "dann ziehen die Leute nämlich hier hin."