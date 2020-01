Melle. Tanzfiguren purzeln wie liebestolle Krebse über die Leinwand. Eine kleine Forelle, ein Rohkost essender Zeitungsleser und Frauen mit sanftem Blick, die zu Langustenkriegern werden. Das sind nur einige kuriose Designobjekte aus der neuen Ausstellung von Kordula Röckenhaus.

Das Motto "Schneckenschelm und Schnabelschalk", in Anlehnung an den literarischen Humor von Joachim Ringelnatz, machte als Zungenbrecher immer wieder die Runde und erwies sich außerdem als humorvoller Kommunikationsmagnet. Die stellvertretende Bürgermeisterin Christina Tiemann eröffnete die neue Ausstellung im "Schmuckkästchen" der Stadt, in der Alten Posthalterei.



Multimediale Künstlerin

"Es ist ein besonderes Jahr für den Kunstverein, der seit 40 Jahren besteht. Das feiern wir mit ereignisreichen Ausstellungen", begrüßte die Vorsitzende Barbara Manke die zur Vernissage zahlreich erschienenen Besucher. Einen Einblick in die Werke der Künstlerin und den stetigen Wandel des Kunstbetriebs gab anschließend Barbara Gölz.

"Kordula Röckenhaus ist eine multimediale Künstlerin, die ihre Fähigkeiten und Freiheiten geschickt auslotet." Die in Dortmund geborene Grafik-Designerin und Illustratorin lebt seit ihrem Studium in Bielefeld und bezeichnet die Niederlande als ihre Wahlheimat. Sie sei eine Kunsthandwerkerin und Architektin des Bildes, die ihre Werke mit Kreativität, Intuition, Schöpfungskraft und professioneller Technik zu etwas Besonderem gestalte.

Beim Rundgang entdeckten die Besucher luftig schwebende, hutbeschneckte Frauen neben angriffslustigen, die - warum auch immer - in Langustenkrieger verwandelt wurden. Andere wiederum thronen im Damensitz auf den Schultern von voluminösen Männern. Was sollen uns diese Werke mit einer sehr lebendiger Formensprache sagen?

"Nicht darüber grübeln und Hintergründe suchen", meinte die Künstlerin, die seit 2013 Ausstellungen im In- und Ausland organisiert. "Ich experimentiere gern mit verspielten, skurrilen Motiven und verschiedenen Materialien." Das Komische, das sich im Alltag versteckt, das reizt die Malerin. So wie im Bild "Vierklangsübungen". Da spielen drei Musiker, und in der rechten Bildecke musiziert ein winzig kleiner Vogel lustig mit.

Bleistift-Zeichnungen

Musiker und Instrumente, in Erinnerung an ihren Vater, spielen ebenso wie Könige und Trolle mit Kronen eine große Rolle in den Bildern von Kordula Röckenhaus. Neben Bleistift-Zeichnungen, Radierungen und digitalen Kunstwerken zeigt die Ausstellung vor allem Monotypien, eine alte Technik mit Gelatine-Platten. Die tiefschichtige Textur der Farben erinnert an Malerei. Im Schichtverfahren entstehen so reizvolle Strukturen, bei denen die Künstlerin gerne mit dem Zufall spielt. Die seriellen Drucke bleiben jedoch immer Unikate.

"Die Hintergründe werden eingescannt, auf einem kleinen Blatt gedruckt und dann auf die Leinwand übertragen", beschreibt die Künstlerin ihre Arbeit, die sie am 25. Januar in einem Monotypie-Druck-Workshop im Kunstverein am Engelgarten zu einer Kursgebühr von 40 Euro gerne an Interessierte weitergibt. Anmeldungen unter 05427/801080 oder engelgarten@gmx.de.

Zu besichtigen ist die Ausstellung "Schneckenschelm und Schnabelschalk" noch bis zum 9. Februar. Die Öffnungszeiten in der Alten Posthalterei (Haferstraße 17) sind mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11.15 Uhr bis 18 Uhr.