Melle. Schwimmen die jeweiligen Tabellenführer Eicken und HSG Grönegau-Melle weiter auf der Erfolgswelle? Für die ESV-Landesligahandballer beginnen mit dem Topspiel gegen Rastede am Samstag die entscheidenden Wochen der Saison im Aufstiegsrennen. In der Landesklasse fahren die Tiger mit ihrem letztem Aufgebot nach Haselünne, während Eicken II in Bramsche gastiert.

Durch den 37:26-Erfolg gegen Dinklage hatte Eicken vor einer Woche die beste Hinserie der Vereinsgeschichte eingetütet. Zum Auftakt der Rückrunde reist am Samstag (18 Uhr) der Tabellendritte VfL Rastede an. Der Gast hatte dem Landesliga-Spitzenreiter in der Hinrunde neben Schüttorf eine der insgesamt zwei Niederlagen zugefügt. Die Spielvereinigung brennt nun auf Wiedergutmachung für das denkbar knappe 23:24 vom Saisonbeginn beim VfL.



„Wir sind vollzählig, abgesehen von den Langzeitverletzten Torben Bode und Nils Sundermann, haben gut trainiert und sind zuversichtlich, dass wir gewinnen, wenn wir zu unserer normalen Leistung finden“, sagt ESV-Trainer Dominic Müller. Besonderes Augenmerk wird der Gastgeber auf den körperlich robusten Kreisläufer der Rasteder richten. „Die Anspiele auf ihn müssen wir verhindern. Wenn er den Ball erst einmal hat, können wir nichts mehr machen“, warnt Müller.

Davon abgesehen, wird die ESV sich nicht sonderlich nach dem Gegner richten und bemüht sein, ihren Part herunterzuspielen. Es gibt auch keinen Grund, etwas zu verändern. „Die Spieler sind heiß. Wir Trainer sorgen nur für den Feinschliff und schauen, wer eine gute Tagesform aufweist“, skizziert der Kompagnon des derzeit verreisten Maik Rapczinski die aktuellen Coaching-Aufgaben.

Die Wochen der Wahrheit sind jedenfalls angebrochen. Nach dem Duell mit dem Tabellendritten spielen die Grönegauer auch gegen die anderen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf: Am 25. Januar empfängt man den Vierten Nordhorn II, am 1. Februar gastiert die ESV beim Zweiten Bissendorf II.

Spellmann und Conni Spence sind zurück

Eine Klasse tiefer tritt die nach elf Begegnungen weiter punktverlustfreie HSG Grönegau-Melle am Freitagabend (20.30 Uhr) bei der HSG Haselünne/Herzlake an. Die Gastgeber stehen nach zuletzt 1:5 Punkten nur im Mittelfeld der Tabelle.

Aus unterschiedlichen Gründen steht dem HSG-Trainergespann eine Vielzahl von Spielern nicht zur Verfügung. Dafür werden Christian Spellmann und Conni Spence erstmalig in dieser Saison für die HSG auflaufen. Beide haben ihre langwierigen Verletzungen überwunden und brennen auf ihren ersten Einsatz.

In der Vorsaison unterlagen die Tiger in Haselünne verdient mit 31:34. Gegen die robuste Spielweise fanden die Meller nicht die geeigneten Gegenmittel. „Wir wollen natürlich unsere spielerische Überlegenheit einbringen, ohne aber den notwendigen körperlichen Einsatz vermissen zu lassen“, gibt Trainer Marco Lietmann einen kleinen Einblick in die taktische Grundausrichtung der HSG. Mannschaftskapitän Nico Lindenthal ergänzt: „Wir wollen in Haselünne unbedingt unsere weiße Weste verteidigen und zeigen, dass wir uns gegenüber dem Vorjahr weiterentwickelt haben.“

Eicken II reist nach Bramsche

Derweil ist Eicken II im Abstiegskampf gefordert. Die Landesligareserve versucht alles, um die Klasse zu halten. Nach dem 26:26-Remis daheim gegen RW Damme reist der Tabellenvorletzte am Sonntag (17 Uhr) zum TuS Bramsche II, Drittletzter und damit direkter Konkurrent im Tabellenkeller. Gegen den Achten Damme reichte eine gute Halbzeit am Ende für einen Punkt. Ein Sieg wäre machbar gewesen, aber es fehlte die Konstanz. „Daher mussten wir uns mit einem Punkt zufrieden geben. Bei der zweiten Mannschaft von Bramsche wollen wir unser Spiel nun weiter festigen. Wir hoffen auf Zählbares in der Fremde“, betont ESV-Coach Christian Bergmann.