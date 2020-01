Melle. In einem Nachholspiel auf hohem Niveau trennen sich die Regionsoberliga-Handballer der HSG Grönegau-Melle II 32:32 (15:17) vom TV Cloppenburg II.

Cloppenburg hatte den besseren Start und spielte sich zeitweilig eine Fünf-Tore-Führung heraus. Den Mellern fehlte in der ersten Halbzeit noch das geordnete Zusammenspiel. „Das hatte sicherlich den Grund, dass wir mit Conny Spence, Christian Spellmann und Jan Möllers wieder neue Spieler in unser Team einbinden durften. Da mussten wir uns erst finden“, berichtete Trainer Tino Topheide später. Das gelang dann in der zweiten Hälfte immer besser.

Tor um Tor verkürzte die Tigerreserve den Rückstand und konnte in der 45. Minute erstmals mit zwei Treffern in Führung gehen (24:22). Dank eines stark auftrumpfenden Jannik Bartels lag die HSG-Reserve in der 56. Minute mit 32:29 vorn, konnte den Vorsprung jedoch nicht ins Ziel retten. Die immer offensiver werdende Cloppenburger Deckung zwang das Topheide-Team zu leichten Fehlern, die mit leichten Gegentoren bestraft wurden. „Ein vergebener Siebenmeter in der letzten Minute war zusätzlich ärgerlich“, so Topheide. „Wenn man die letzten vier Spiele gegen Cloppenburg sieht, haben wir eine Bilanz von 7:1 Punkten. Damit muss man zufrieden sein. Die Liga ist sehr ausgeglichen.“

HSG II: Ole Meyer im Kruge, Michael Voss (beide im Tor), Bastian Schumacher (1 Tor), Marco Klocke (4), Sascha Osthues, Constantin Spence (3), Thomas Allerdissen (1), Leon Bartels (5), Karim Ackermann (1), Jannik Bartels (6), Tobias Wittler, Jan Möllers (3), Christian Spellmann (5/1).