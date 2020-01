Aus 25 Stunden Film werden in Melle 90 Minuten CC-Editor öffnen

Diese Fotocollage zeigt Spielszenen aus dem neuen Film „der schwarze Obelisk“. Fotos: Mark Mathew

Melle. Das neues Filmprojekt „Der schwarze Obelisk“ von der Crew um den Meller Mark Mathew steht nach zweijähriger Arbeit kurz vor seiner Premiere: Der Film wird am Sonntagvormittag (1.3.) zeitversetzt in allen fünf Kinosälen des Cinema Arthouse Osnabrück gespielt. In diesem Jahr jährt sich der Todestag des Osnabrücker Autors Erich Maria Remarque zum 50.Mal.