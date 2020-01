Melle. Neue Aufmachung, neue Inhalte, neue Papierqualität – und erstmalig klimaneutral gedruckt: Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres hat die Stadt Melle die Naturführerbroschüre 2020 herausgebracht – eine interessant aufgemachte Publikation

Was besonders beeindruckt: Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde die Zahl der Naturführungen um fünf auf insgesamt 55 erweitert. Damit trägt das städtische Umweltbüro der großen Nachfrage an diesem Tourenformat Rechnung.



Denn das Interesse an den „Meller Naturführungen“ ist ungebrochen: Seit ihrer Premiere im Jahre 2007 nahmen rund 8800 Menschen an den Angeboten teil. Eine überwältigendes Echo, an dem deutlich wird, wie groß das Interesse an Natur und Umwelt ist. Allein im vergangenen Jahr nutzten 939 Menschen das Angebot, für das derzeit insgesamt 17 ausgebildete Naturführerinnen und Naturführer zur Verfügung stehen.

Um die Touren noch stärker in den Blick der Bürger zu rücken, hat die Stadt die Informationsbroschüre, die jetzt im Ausflugslokal Weberhaus in Bakum offiziell vorgestellt wurde, nach einem ersten Relaunch in 2019 in diesem Jahr weiter neu strukturiert. So bietet das erstmalig klimaneutral auf Umweltpapier gedruckte und im DIN A6–Format erschienene Heft, dessen Umfang von 76 auf 88 Seiten ausgeweitet wurde, die komplette Auflistung der einzelnen Termine. Wobei jeder Führung eine Seite gewidmet ist – mit einem aussagekräftigen Foto, einer Kurzbeschreibung der Tour sowie Angaben zum Führungstermin und zum Treffpunkt.

Zwei besondere Neuheiten: Ein Panorama-Jahreskalender im Innenteil, in dem die Termine aller 55 Naturführungen zu finden sind, und QR-Codes, die eine wichtige Orientierungshilfe beim Auffinden der Startpunkte bieten.

Was die Teilnehmer besonders fasziniert, ist zum einen die Vielfalt, durch die sich das Angebot auszeichnet; zum anderen aber auch die vielseitige Landschaft, mit der die Stadt Melle punktet. „Wir sprechen damit Menschen mit den unterschiedlichsten Interessenslagen an“, machte Stadtsprecher Jürgen Krämer deutlich, der für Konzept und Redaktion verantwortlich zeichnet. Krämers herzlicher Dank galt zum einen Anke Kuddes vom Umweltbüro, die die redaktionelle Bearbeitung übernahm und die inhaltliche Ausgestaltung der Publikation mit vielen kreativen Ideen befruchtete.

Anke Kuddes wiederum wies darauf hin, „dass wir im neuen Jahr auch mit neuen Angeboten antreten“. Will heißen: Das bewährte Angebot wird durch neue Führungen ergänzt, darunter „Wald und bunte Biomasse“, „Leben im Totholz: Schwarzspecht, Hohltaube und Waldeidechse“, „Insektenabwehr“ und „Hase, Herbst und Hammerstein“. „Waren in der Vergangenheit die Führungen im Frühjahr stark besucht, so zeigte sich im Jahre 2019, dass die von Franz Hülsmann und Fritz Mithöfer geleitete Silvestertour mit 50 Teilnehmern am stärksten besucht wurde, resümierte Anke Kuddes.

Die Broschüre ist in einer Auflage von 3000 Exemplaren erschienen, die ab sofort im Stadthaus am Schürenkamp 16 und im Rathaus am Markt 22 in Melle-Mitte sowie in den Bürgerbüros in den einzelnen Stadtteilen kostenlos erhältlich sind.