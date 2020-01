Hochveranlagt an der Posaune: Friedrich Hultsch. Foto: Birgit Sanders

Melle. Ein ungewöhnliches Klangerlebnis erwartet die Konzertbesucher am Samstag, 18. Januar um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche in Melle. Johannes Opp und Friedrich Hultsch musizieren Solokonzerte für Posaune und werden dabei auf dem Steinway-Flügel begleitet, der seit dieser Woche in der Petri-Kirche steht.