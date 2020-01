Aufgestiegen: Thomas Babucke, Dirk Baumgart, Malte von Bachmann, Marvin Nieragden, Sebastian Friedering, Marek Vodegel und Georg Rüter freuten sich über ihre Beförderungen, zu denen Ortsbrandmeister Mario Seppel (rechts) und der stellvertretende Ortsbrandmeister Uwe Sell (links) gratulierten.Foto: Dominik Redeker

Neuenkirchen. Am ersten Samstagabend des neuen Jahres lud Ortsbrandmeister Mario Seppel zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr in der Gaststätte „Zum Auerhahn“ ein und ließ das Jahr 2019 in seinem ersten Jahresbericht Revue passieren.