Die VSG Melle/Westerhausen hat die Tabellenführung gegen den Zweiten Voxtrup verteidigt. Foto: VSG

Melle/Oldendorf. Die bisher ungeschlagene VSG Melle/Westerhausen hat in der Volleyball-Bezirksliga die Übernahme der Tabellenführung durch den Tabellenzweiten VfR Voxtrup verhindert. In der Osnabrücker Vorstadt gewannen die Grönegauer das Spitzenspiel in nur 57 Minuten glatt mit 3:0.