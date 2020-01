Melle. Die Handballer der Eickener Spielvereinigung haben das letzte Spiel der Hinrunde der Landesliga Weser-Ems mit 37:26 gegen den TV Dinklage gewonnen.

Eicken war sich im Vorfeld bewusst, dass der Januar, Februar und März entscheidende Monate im Kampf um die Verbandsliga sein würden. Deshalb galt es, den ersten Pflichtspieltermin der 20er-Jahre von Anfang an konzentriert angehen.

Der TV Dinklage hat sich in den letzten Jahren zu einem von Eickens Lieblingsgegnern entwickelt, da die Grönegauer im Grunde alle Spiele gewinnen konnten. Des Weiteren wandelt sich die Dinklager Truppe zu einer jüngeren Mannschaft, die zur Zeit noch nicht am Maximum ihrer Möglichkeiten spielt.

Ebenfalls in die Karten der ESV spielte, dass die Gäste sich ohne Spielgerät aufwärmen mussten. Das Ballnetz war in Dinklage liegen geblieben.

Überragend aufgelegt: Andreas Fischer

Das Spiel ging für Eicken gut los, die Abwehr mit dem zur Zeit überragend aufgelegtem Andreas Fischer im Gehäuse fand sofort Zugriff und der Angriff agierte gewohnt gefährlich. So nahm Dinklages Hauptübungsleiter Markus Gabler nach zwölf Minuten seine Auszeit und versuchte in der Folge über eine offensive 4:2-Deckung an der Mittellinie die ESV unter Druck zu setzten.

Eine so geräumige Abwehr war aber natürlich ein gefundenes Fresse für einen Albert Brack, der in dieser Phase seine Gegner ein ums andere Mal stehen ließ.

Dinklage fand mithin in der ersten Halbzeit keinen Zugriff und musste mit einem 19:8-Rückstand in die Pause gehen.

ESV-Co Dominic Müller, der den reisenden Maik Rapczinski vertrat, hatte in der spielfreien Zeit wenig zu sagen. Einzig die teils überhasteten Gegenstöße und vergebenen Chancen markierte er als Problem.



Lülfs Comeback am Kreis

In der zweiten Hälfte gab Kilian Lülf nach langwieriger Fingerverletzung sein Comeback am Kreis.

Dinklage versuchte derweil mit einer Manndeckung über das ganze Feld das Ruder rumzureißen. Eicken hatte zunächst einige Probleme, kam aber nie ernsthaft in Bedrängnis, sodass Dinklage zwar in der 50. Minute auf acht Tore (28:20) herangekommen war, doch aber nie in Siegesnähe geriet.

Die ESV-Deckung stand weiterhin vernünftig und der eingewechselte Simon Drosselmeier konnte im Tor einige Bälle entschärfen.

So endete das steckenweise „schwer anzusehende Spiel“ (Müller) mit 37:26 für die ESV.

Die Eickener stehen nun mit 22:4 Punkten und der besten Hinserien der Vereinsgeschichte an Position eins dre Tabelle. Konkurrent Bissendorf-Holte stolperte auswärts in Marienhafe und hat auf Platz zwei schon sieben Minuspunkte angehäuft.

Die Zeichen zum Rückrundenstart am kommenden Samstag um 18 Uhr gegen Rastede stehen gut für die ESV. „Aber wir müssen weiter arbeiten und von Spiel zu Spiel die Punkte einfahren um das Aufstiegsziel zu erreichen“, mahnt Müller



ESV: Drosselmeier, Fischer (beide TW) Bolte (3), Azattemür, Hagemann (1), Artur Brack (8/5), Albert Brack (7), Lülf, Michael Brack (7), Ernst (1), Visse (6), Wetzstein (4), Heine