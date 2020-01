Riemsloh. Mit dem komischen Kriminalstück „Der Spielzeugdieb“ eröffneten die neun- und zehnjährigen Darsteller der Gruppe „Riemsloher Flammen“ die 48. Laienspielwoche. Den klar, selbstbewusst und gekonnt präsentierten Auftritt quittierte das Publikum im ausverkauften und voll besetzten Veranstaltungszentrum mit kräftigem und rhythmischem Beifall.

