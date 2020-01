Bilder, digitale Malereien und Monotypien zeigt Kordula Röckenhaus in der Alten Posthalterei, unter anderem das Bild "Langustenkrieger". Foto: Kunstverein Melle

Melle. Zu seiner ersten Ausstellung in diesem Jahr lädt der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an diesem Donnerstag in die Alte Posthalterei ein.