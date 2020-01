Melle. „Wer sich im THW ehrenamtlich engagiert, ist nie allein und findet immer Freunde“, erklärte der Ortsbeauftragte Marco Plesner während der Jahresabschlussversammlung, zu der sich zahlreiche Aktive mit ihren Partnerinnen und Partnern in der THW-Unterkunft in Bakum versammelt hatten.

„Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Viele Termine füllten unsere Kalender. Wir haben viel geschafft, zu Ende gebracht, fortgeführt und neu begonnen. Manches war anstrengend, aber stets konnten wir uns über Gelungenes freuen“, blickte Marco Plesner auf das Dienstjahr 2019 zurück.



Dabei hob Plesner besonders die ständige Bereitschaft der Helfer hervor, sich immer wieder für die „Hilfe für den Nächsten“ einzubringen. „Eigene Bedürfnisse zurückzustellen und sich dann zu Gunsten Anderer engagieren ", betonte Plesner.

Leuchtendes Vorbild

Ein bereits seit Jahren leuchtendes Vorbild in Sachen Begeisterungsfähigkeit ist die THW Jugend Melle. Der eigenständige Verein hat seit Jahren steigende Mitgliedszahlen. Um die beiden Vorsitzenden des Pascal Pfeiff und Felix Eggemann hat sich ein sehr harmonisches Betreuerteam gebildet, das mit großer Freude den Dienst mit den Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren äußerst innovativ gestaltet. Höhepunkt war das einwöchige Zeltlager in Hoya.

„Bundesweit einzigartig ist unsere „Fachgruppe Eltern“, die wir in diesem Jahr auch mit entsprechenden T-Shirts ausstatten konnten. Wann immer helfende Hände für Unterstützung benötigt wird, sind die Eltern unserer Jugendgruppe da und kümmern sich. Über diese großartigen Menschen sind wir sehr froh“, erläuterte Plesner.

Abermals standen auch im abgelaufenen Jahr zahlreiche Ereignisse und Aktionen für die Ehrenamtlichen auf dem Programm. In seinem Jahresrückblick nannte Plesner besonders die Hilfeleistungen beim Drachenfest,bei der 850-Jahrfeier sowie die Veranstaltung LandArt in Schledehausen.

Bei der Ideenexpo in Hannover

Aber auch überregional waren die Helfer des THW Melle unterwegs. So unterstützten beispielsweise einige Aktive die Betreuung des THW-Standes auf der Ideenexpo in Hannover und das einwöchige Bundesjugendlager des THW in Rudolstadt.

Komplettiert wurde das „THW-Jahr“ durch zahlreiche interne Veranstaltungen und Ausbildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Ausbildungslehrgänge für Motorsäge, Atemschutz und Gabelstaplerfahrer. Mehr als 14.000 Stunden haben die Aktiven des THW Melle im Jahr 2019 geleistet.

„Seit jeher steht der Mensch im Mittelpunkt, so auch beim THW. Die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren sind unser Kapital“, sagte Plesner und laudierte damit die Helfer, die an diesem Abend für ihre langjährige Treue zum THW mit einer Urkunde und einem Geschenk ausgezeichnet wurden: Für zehn Jahre Mathias Griese und Nicolai Schwennen, für 25 Jahre Rene Sikora und Marco Plesner, für 30 Jahre: Frank Nolte und für 40 Jahre Kirsten Weber.

„Manchmal bedarf es das Werk Einzelner, die sich besonders einbringen, damit für viele etwas Gutes daraus wird“. So leitete der Ortsbeauftragte die Ehrungen ein, mit denen einige Helfer aufgrund ihres nachhaltigen Wirkes im THW Melle ausgezeichnet wurden: Das Helferzeichen in Gold erhielten Henning Böhne und Marcel Schumacher. Mit dem Helferzeichen in Gold mit Kranz wurden Mirco Asmann, Christian Schaber und Eric Stühlmeyer ausgezeichnet.

THW Jugend feiert Jubiläum

Anschließend gab Plesner einen Ausblick auf die Vorhaben und Veranstaltungen in 2020, die den Terminkalender bereits zum jetzigen Zeitpunkt gut füllen. Besonderer Höhepunkt wird das 20-jährige Bestehen der THW-Jugend Melle sein, das am Sonntag, 12. Juli in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden soll.

„THW-Aktive können nur deshalb so flexibel reagieren, weil es die Familienangehörigen zulassen und ein hohes Maß an Ehrenamtstoleranz haben“ erklärte der Ortsbeauftragte dankend, besonders an die anwesenden Partnerinnen und Partner.