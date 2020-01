Melle. Die katholische Kirchengemeinde St. Matthäus lädt ihre Mitglieder ab 14 Jahren in allen Gemeindeteilen ein, sich an der Befragung zur möglichen Umgestaltung der neuen St.-Matthäus-Kirche in Melle zu beteiligen.

An diesem Wochenende besteht noch die Möglichkeit, ein Votum abzugeben.

Die Gremien möchten damit ein Meinungsbild erhalten, ob eine Umgestaltung mit einem Kolumbarium favorisiert wird oder mit alternativen Gestaltungsideen oder kein Handlungsbedarf gesehen wird.

An diesem Wochenende findet die Befragung vor und nach den Gottesdiensten in den Gemeindehäusern statt. Und zwar am heutigen Samstag von 16 bis 17 Uhr in St. Annen, von 18 bis 19 Uhr in Melle und von 19.15 bis 20 Uhr in Buer, St. Marien. Am morgigen Sonntag von 8.30 bis 9 Uhr und von 10 bis 11 Uhr in Riemsloh, St. Johann, und in Sondermühlen, St. Marien sowie in Melle von 11.30 bis 13 Uhr.

Der Kirchenvorstand wird am 20. Januar in einer Sondersitzung gemeinsam mit den Pfarrgemeinderatsmitgliedern das Ergebnis beraten. Anschließend wird der Kirchenvorstand entscheiden, wie es weitergeht. Aufgerufen zur Abstimmung sind exakt 7001 Wahlberechtigte.