Ein Teil des Gastro-Teams mit Franchise-Partnerin Neomie Pouwer (3. von links) in der neuen Raststätte. Foto: Christoph Franken

Melle. Am Donnerstag wurde die neue Raststätte „Grönegau Nord“ an der A 30 nach fünf Monaten Bauzeit offiziell eröffnet. Die Anlage auf der andere Seite in Fahrtrichtung Hannover soll Mitte März fertig gestellt sein.