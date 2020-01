Meilenstein für das Christliche Klinikum

Melle. Die Geburtenzahlen im Christlichen Klinikum Melle steigen kontinuierlich. Die Marke von 900 Entbindungen ist übertroffen. Folgt bald die Marke von 1000? Das wäre ein Meilenstein für das CKM, meint unsere Kommentatorin.

