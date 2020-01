Melle. Die Paulusgemeinde Melle, die Mariengemeinde Oldendorf und die Martinigemeinde Buer laden am Sonntag, 12. Januar, um 10 Uhr zu einem großen musikalischen Missionsgottesdienst in die Martinikirche in Buer ein. Dieser Gottesdienst bildet den Auftakt für die Woche der weltweiten Kirchen

Begleitet wird Michael Schultheiß von zwei Praktikanten aus Südafrika, die gegenwärtig in Deutschland in Kirchengemeinden tätig sind. Mxolisi Nhlamhla Madlala und Maledu Mulebo Dimokasto werden im Gottesdienst aus ihrem Heimatland berichten.

Pastor Schultheiß, der lange Jahre als Missionar in Südafrika und Äthiopien gearbeitet hat, wird die Predigt zum Thema: `Die Bedeutung der Taufe in Südarfrika - Was bedeutet Christ-sein in einer anderen Kirche´ halten. Musikalisch wird der Festgottesdienst von den Bläsern der Mariengemeinde und der Martinigemeinde und dem Chor `The Vocals´ der Paulusgemeinde gestaltet. In der Paulusgemeinde und in der Mariengemeinde finden an diesem Sonntag keine Gottesdienste statt.

Daneben lädt die Paulusgemeinde im Rahmen der Woche der weltweiten Kirchen zu weiteren Veranstaltungen ein. So ist am Donnerstag, 16. Januar, um 15 Uhr in der Pauluskirche ein Vortrag über die Geschichte des evangelischen Missionswerks Hermannsburg geplant.

Am Sonntag, 19. Januar, findet um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Pauluskirche mit Gastprediger Charles Raj aus Indien statt, der von dem Leben als Christ in Indien berichtet.

Ein Vortrag über das Projekt `Seitenwechsel´, durch das Jugendliche nach der Schule für ein freiwilliges Soziales Jahr in besondere Projekte in die Partnerkirchen in Südamerika, Indien, Südafrika oder in andere Länder geschickt werden, ist für Montag, 20. Januar, um 19 Uhr in der Pauluskirche geplant. Dieser Vortrag richtet sich besonders an Jugendliche und deren Eltern, die Interesse haben, ins Ausland zu gehen.