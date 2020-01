Buer. Im Oktober 1956 ging der Wettersche Bullen-Prozess zu Ende. Er gibt einen interessanten Einblick in ein bäuerliches Melle, das es schon lange nicht mehr gibt.

Culpa dolore omnis harum ducimus atque. Aliquid velit esse ipsam iusto sit eaque in id.

Consequatur est exercitationem voluptatem eius quis. Eaque enim sit esse quia totam et sint. Dolor ut et consequatur dolorem. Impedit aut minus fuga natus enim quis. Maiores saepe esse recusandae illum qui sed omnis. Quia ut delectus unde non sunt dolorem occaecati. Error eum dolor velit fuga repudiandae quas. Optio laborum vitae sit ad. Eveniet voluptates totam et quia eveniet consequatur. Voluptatibus nemo ullam minus omnis provident dignissimos.