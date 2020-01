Wollen auch am Ende der Spielzeit jubeln: Die Eickener Landesligahandballer der Trainer Maik Rapczinski (obere Reihe, links) und Dominic Müller (rechts) gehen hoch motiviert in die zweite Saisonhälfte. Foto: Laura Beckmann

Melle. Nach der Weihnachtspause beginnt für die Handballer der zweite Teil der Spielzeit. Landesligist Eicken empfängt am Wochenende Dinklage. In der Landesklasse tritt der Tabellenletzte Vechta bei der HSG an, während Eicken II die Gäste aus Damme empfängt.