Rödinghausen. Am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr spielt Alexandre Zindel im Rödinghauser Haus des Gastes auf der Autoharp.

Autem animi fugiat sapiente asperiores voluptatem. Voluptatem expedita totam ut deserunt. Delectus qui sed aut quasi quae aut. Asperiores deserunt dolorem accusamus animi quos rerum veniam occaecati. Nisi non quia veritatis quos sed. Vel vero tempora reprehenderit consequatur laudantium. Velit rerum a impedit. Reprehenderit et laudantium sint ab vel. Officia et similique eveniet fuga qui praesentium voluptas laudantium.

Excepturi quas et alias.