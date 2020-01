Riemsloh. Form und Funktion von Gebäuden werden nach den Ansprüchen der Menschen konzipiert und gebaut. Dass sie auch dem Artenschutz dienen können, zeigt ein aktuelles Projekt der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON). Unter dem Motto „eine Scheune für allerlei Getier“ wurde am vergangenen Samstag nicht nur eine Scheune, sondern eine ganze Hofstelle in Westendorf unter Gesichtspunkten des Artenschutzes aufgewertet.

Gleich 24 Nisthilfen und andere Quartiere für Tiere des Siedlungsraumes bauten und installierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den ehrenamtlichen Reihen der SON. Dabei war die Produktvielfalt immens: „Sie reicht vom einen Meter langen Nistkasten für Schleiereulen bis zur filigranen Konstruktion eines Schmetterlings-Quartiers“, unterstrichen Klaus Wolf und Manfred Tzschachmann, die seit vielen Jahren Projekte der SON mit ihrem Wissen und handwerklichem Know-how unterstützen.

Selbstverständlich fehlen die obligatorischen Meisenkästen nicht. „Ganz und gar umfassend berücksichtigt werden heute jedoch neue Lebensstätten für Fledermäuse“, zeigte sich Monika Schengber als Projektbegleiterin begeistert. Beispielsweise wird den Fledermäusen am Giebel des Hofes Buschmeier ein wartungsfreier Flachkasten aus Holzbeton mit eingearbeiteter Holzrückwand angeboten.

Fledermausbretter

Jetzt können Arten wie Großer Abendsegler oder Braunes Langohr sich je nach individuellen Ansprüchen am kühlen Holzbeton oder an der wärmeren Holzwand aufhalten. Um den im Fledermausjahr sich ändernden Bedürfnisse der Tiere gerecht zu werden, wurden weitere ganz unterschiedlich konstruierte Quartiere auf dem Anwesen Buschmeier installiert. „Dazu zählen als bauliche Highlights drei jeweils einen halben Quadratmeter große Fledermausbretter, die zum Teil in zwei konisch zulaufenden Kammern unterteilt sind“, so Zimmermann Siegfried Hoffmeister.

Wichtig ist dabei, dass die inneren Wände aufgeraut werden, sodass sich die Fledermäuse gut am Untergrund festkrallen können, um den Tag über schlafend zu verbringen. Zwei dieser Fledermausbretter wurden im Gebälk einer Scheune montiert. „Hier wird es deutlich wärmer sein als draußen, das kommt der zeitweisen Wärmebedürftigkeit der Fledermäuse entgegen und erhöht nochmals die angebotene Quartiersvielfalt“, erläuterte Walter Krümpelmann von der SON.



Weiterhin stand der Wildbienenschutz im Fokus der Veranstaltung. „Da hat die Familie Buschmeier sehr wertvolle Vorarbeit geleistet, indem sie auf dem weitläufigen Hofareal bereits eine große Wildblumenwiese angelegt hat“, freute sich Bienenexpertin Astrid Kienker.

Insektenholz

Diese garantiert im Sommerhalbjahr Nektar und Pollen für die Bienen. In unmittelbarer Nähe zu ihr wurden jetzt Nisthölzer für Wildbienen aufgehängt. Sie bestehen aus Hartholzstücken, in die im Durchmesser von 3 bis 10 Millimeter Bohrungen eingebracht wurden. In diese waagerechten Gänge tragen Einzelindividuen verschiedener Bienenarten etwas Nektar und Pollen als Futter für ihren Nachwuchs ein und legen ein Ei dazu. Aus dem Ei schlüpft dann später die Larve, die sich Dank des Nahrungsvorrats nach und nach zum Vollinsekt entwickelt und das Insektenholz verlässt.

Anzeige Anzeige

Um die Artenvielfalt des Hofes Buschmeier noch intensiver zu fördern, hingen die engagierten kleinen und großen Artenschützer weitere Quartiere auf, die in der Zukunft beispielsweise Bachstelzen, Hausrotschwänzen, Kohl- und Blaumeisen sowie den bestandsbedrohten Staren als Niststätten dienen sollen.

„Generell entscheidend für einen erfolgreichen Artenschutz ist, dass neben solchen eher technischen Artenschutzmaßnahmen ausreichend Nahrungsquellen für die Ziel-Tierart zur Verfügung stehen, denn eine bestens ausgestattete Nisthilfe für Wildbienen bringt gar nichts, wenn in ihrer unmittelbarer Nähe eine Steinwüste ohne jegliche Nahrung vorherrscht“, skizzierte Volker Tiemeyer vom Vorstand der SON ein plakatives Beispiel.

Weitere Artenschutzmaßnahmen im ländlichen Siedlungsraum Melles sollen in den nächsten Monaten folgen. Sie werden im Rahmen des Projekts „Artenschutz im ländlichen Siedlungsraum“ mit rund 10.000 Euro von der NKG Hanseatische Natur- und Umweltinitiative aus Hamburg gefördert. Diese erfreuliche Nachricht überbrachte deren Vorstandsvorsitzender David M. Neumann und die Leiterin des Umweltausschusses Gerhild Scheller der hocherfreuten SON.

Mit dem Projekt sollen weitere Hof- bzw. generell Gebäudebesitzer dazu angeregt werden, selbst im eigenen Garten oder Wohnumfeld mit verhältnismäßig geringem Aufwand für den Artenschutz und unsere Lebensqualität aktiv zu werden. „Ein besonderes Anliegen ist uns dabei, Kinder mit einzubeziehen, um zum einen schon früh ihr Bewusstsein für natürliche Zusammenhänge in der Natur zu entwickeln und zum anderen ihr handwerkliches Geschick zu fördern“, erläuterte Tiemeyer ein Ziel des Projekts.