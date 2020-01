Mit der Mellerin Heike Nolden (unten Mitte) am Bass tritt die Band Nektar am Samstag in der Kulturwerkstatt auf. Foto: On Stage

Buer. Die Prog-Rock Legende Nektar gibt am Samstag, 11.Januar, ein Konzert in der Kulturwerkstatt in Buer. Mit zu der Band, die ihre Wurzeln in den 70ger Jahren hat, zählt seit Neuestem Heike Nolden aus Melle, die die neue Bassistin dieser Band ist. Konzertbeginn ist 20.30 Uhr