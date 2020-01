Die Frage, inwieweit die St. Matthäuskirche in Melle umgestaltet werden soll, beschäftigt die Gemeinde sehr. Am Sonntag findet eine Gemeindebefragung statt. Foto: Simone Grawe

Melle. Wie sieht die Zukunft von St. Matthäus Melle aus? Bei der Frage einer möglichen Umgestaltung hat jetzt die Gemeinde das Wort. In einer Gemeindebefragung am kommenden Wochenende haben es die Schäfchen in der Hand, mit ihrer Meinung den Weg für das weitere Vorgehen zu ebnen. Es wird spannend, meint unsere Kommentatorin.