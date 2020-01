Riemsloh. Zum Klönen und Genießen im Schatten des Kirchturms lud der Verein „Dorfleben Hoyel“ ein: Das „Dorfglühen“ lockte am Samstagabend zahlreiche Besucher auf den Kirchplatz.

Flammen flackerten in mehreren Feuertonnen und einer großen Feuerschale. Im Kessel köchelte die Erbsensuppe. Und unter dem offenen Pavillon rückten Hoyeler, Riemsloher, Bennier und Westhoyeler gut gelaunt zusammen: Der gesellige Jahresauftakt kommt seit mehreren Jahren bestens an. „Wir möchten die Menschen zusammenbringen und sie miteinander ins Gespräch bringen“, begründete der Vorsitzende Gerhard Boßmann das Engagement des Vereins, der mit dem neuen Termin am ersten Samstag des Jahres einen Volltreffer landete.



Die – nach anfangs stürmischem Regen – angenehm trockene Witterung kam den Organisatoren dabei entgegen. Heißer Glühwein, Punsch oder doch lieber ein kühles Pils: Bei wenig winterlichen Temperaturen fanden sich auf den Stehtischen ebenso viele Becher wie Gläser. Und während die kleinen Besucher fröhlich um die Kirche flitzten, nutzten die Großen die willkommene Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, sich auszutauschen und einen entspannten Abend zu genießen.

Ein launiger Abend

Auch „die letzten Hoyeler“, wie sie sich selbst nennen, ließen sich das „Dorfglühen“ nicht entgehen. Noch bei Regen machten sie sich vom Unterdorf aus auf den Weg. „Der Schirm ist unterwegs kaputtgegangen“, erzählte die Truppe lachend. Machte aber nichts. Schließlich war am Ziel bereits alles für einen launigen Abend vorbereitet. Seit fünf Jahren engagieren sich die Organisatoren ihrem Vereinsnamen gemäß für das Dorfleben in Hoyel. Sie pflegen den Kreisel, riefen das Apfelfest ins Leben, laden zu Radtouren, Filmabenden und eben zum „Dorfglühen“ ein.

Und Letzteres lockte am Samstag auch einen eher ungewöhnlichen Besucher an: „Da ist Jürgen“, hieß es von verschiedenen Seiten etwas verkürzt. Denn Jürgen heißt eigentlich Jumper Jürgen zu Hoyel. Beim letzten Apfelfest bekam Barbara Boßmanns Pony seinen Namen, unter dem es nun – geführt von Sandra Hunneshagen - zum Stargast des „Dorfglühens“ wurde. Die Aufmerksamkeit seiner kleinen und großen Fans nahm Jumper Jürgen übrigens ganz gelassen hin. Er ließ sich sogar zu einigen kleinen Kunststückchen animieren.