Wellingholzhausen. Sehr zufrieden zeigte sich das Organisationsteam um Didi Grünkemeier und Florian Lamping mit dem Verlauf des 24. Beutling-Hallen-Cups des TV Wellingholzhausen. Dabei hat Holstein Thekenkleber ganz knapp den dritten Titel in Folge verpasst. Sieger wurde der FC Adachta Melle.

Beide Finalisten waren souverän durch Vor- und Zwischenrunde marschiert und lieferten sich im Finale ein hochklassiges und schnelles Spiel, in dem Holstein sogar durch einen Neun-Meter in Führung gehen konnte. Doch Adachta Melle drehte das Spiel, musste aber bis zum Schluss zittern.

Mit der Schlusssekunde fiel fast noch der Ausgleich, doch der Schuss auf das Tor wurde im letzten Moment geblockt. Als beste Wellinger Mannschaft belegte der SC Astralkörper einen guten vierten Platz, aber auch die Frittenfighter und Young Boys Beutling überzeugten vor allem in der Zwischenrunde mit gutem Hallenfußball. Insgesamt nahmen 59 Mannschaften, aufgeteilt auf zehn Vorrundengruppen, teil. 24 Teams qualifizierten sich für die vier Zwischenrundengruppen, aus denen jeweils die beiden ersten Teams ins Viertelfinale einzogen. In 217 Spielen, was einer Gesamtspielzeit von 2224 Minuten entspricht, fielen 857 Tore.

Das Organisationsteam um Didi Grünkemeier und Florian Lamping zeigte sich mit dem Verlauf sehr zufrieden. Die Halle sei an allen vier Tagen sehr gut besucht gewesen, und alles sei friedlich geblieben: "Und bereits am frühen Nachmittag entstand an einigen Tagen das besondere Beutling-Cup-Flair, wenn mehrere Mannschaften im Vorraum gemeinsam Angels von Robbie Williams intonierten", freuen sich Grünkemeier und Lamping. So bleibe der Beutling-Cup nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen zwischen den Feiertagen.

