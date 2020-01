Das DRK Melle bedankt sich für die geleistete Arbeit von Ingrid Holze (3. von rechts): Regine Herchen, Herbert van Loh, Kathrin Walkenhorst, Gerhard Knigge, Kathrin Honermann und Frank Finkmann. Foto: Anke Beineke

Melle. Der DRK Kreisverband in Melle muss in Zukunft auf die ehrenamtliche Unterstützung von Ingrid Holze verzichten. Auf eigenen Wunsch gibt sie nach jahrzehntelangem Einsatz ihre Arbeit auf. In einer kleinen Feierstunde wurde sie nun verabschiedet, verbunden mit einem herzlichen Dank für ihre geleistete Tätigkeit.