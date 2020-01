Theaterspaß beim Neujahrsempfang im vergangenen Jahr: Matthias Klocke als Amtsvorsteher und Karin Klocke als Bauersfrau sorgten für gute Unterhaltung. Foto: Norbert Wiegand

Wellingholzhausen. Seinen traditionellen Neujahrsempfang richtet der Ortsrat Wellingholzhausen am Donnerstag, 9. Januar um 19 Uhr, im „Haus des Gastes“ an der Eichendorffstraße in Wellingholzhausen aus.