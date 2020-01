Ein Prosit auf das neue Jahr: Johanna Fipp, Christina Tiemann und Günter Oberschmidt beim Neujahrsempfang 2019. Foto: Stadtverwaltung

Riemsloh. Der traditionelle Neujahrsempfang des Riemsloher Ortsrates findet am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr im Veranstaltungsraum an der Herforder Straße in Riemsloh statt.