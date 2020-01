Titelverteidiger SC Melle ist der hohe Favorit der Hallenstadtmeisterschaft. Archivfoto: Sven Schüer

Melle. Wenn am Samstag die 24. Auflage der Meller Hallenstadtmeisterschaften mit der Qualifikation beginnt, geht der letztjährige Wunsch von Organisator Detlef Pleister vom SC Melle in Erfüllung. Denn dann wird der traditionsreiche Wettbewerb nach zwei Jahren Pause endlich wieder in der Sporthalle an der Haferstraße ausgetragen.