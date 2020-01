Buer. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, die Bühne steht, der Text ist gelernt: Die Theatergruppe des MGV "Rütli Buer" startet am kommenden Sonntag mit den Aufführungen ihres plattdeutschen Theaterstücks.

Das Stück "Dej Gauß, dej tovierl weijht" von Helmut Schmidt feiert am Sonntag, 12. Januar, um 19.30 Uhr Premiere im Gemeindehaus in Buer. Damit setzt die Theatergruppe ihre über 40-jährige Tradition fort. In dem höchst amüsanten Stück geht es um zwei Brüder, die gemeinsam einen Bio-Gänsemastbetrieb bewirtschaften. Ohne die liebevoll helfende Hand einer Ehefrau oder Haushaltshilfe gestaltet sich das Privatleben der beiden jedoch chaotisch. Haushalt und Küche sind eben nicht ihr Ding.

Da kommt eine Studentin der Tiermedizin und Praktikantin gerade recht, zumindest für den jüngeren Bruder. Der Ältere kann sich damit nicht anfreunden. Hat er etwa etwas zu verbergen?

Zwei Nachbarinnen, die um die Gunst der Hofbesitzer buhlen, die Mutter der Studentin und auch der Pastor sorgen zudem für Turbulenzen, und alle Besucher werden garantiert am nächsten Tag einen Muskelkater vom Lachen bekommen.

Neben der Premiere am Sonntag, 12. Januar, gibt es weitere Aufführungen im Gemeindehaus Buer, und zwar am Mittwoch, 15. Januar, am Freitag 17. Januar, am Mittwoch 22. Januar, und am Samstag 25. Januar, jeweils um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es bei Paschke und Bahr in Buer, im Blumenhaus Rullkötter in Buer sowie Restkarten an der Abendkasse.