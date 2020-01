Melle/Siegen. Der Meller Musiker und Komponist Peter Panduranga Bayreuther ist von der Verleihung der Deutschen Rock & Pop Preise mit zwei weiteren Auszeichnungen zurückgekehrt.

In in der Siegerlandhalle in Siegen erreichte Bayreuther jeweils den zweiten Platz in den Kategorien „Bestes Weltmusikalbum“ für „Rettet Mutter Erde“ und „Beste Experimentalband“.

Damit hat der Meller Musiker nun bereits die Deutschen Rock & Pop Preise Nummer neun und zehn im Regal stehen. Erstmals wurde er 2008 vom Deutschen Rock & Pop Musikerverband geehrt.

Peter Panduranga Bayreuther ist in Minden aufgewachsen und seit seiner Jugend Friedensaktivist, später wurde er als Wehrdienstverweigerer anerkannt. Panduranga ist ein spirtueller Namesteil, den Bayreuther selbst gewählt hat, es ist einer der Namen von Krishna, auch von Vishnu. Panduranga ist derjenige, der weiß und hell ist.

Mit seinem neuen Album „Rettet Mutter Erde“, engagiert der Meller sich aus Solidarität mit der Jugendbewegung „Fridays for Future“ für eine heile Welt durch die „Revolution des Herzens“, wie er es nennt. „Ich möchte mit meiner Musik den Menschen helfen, glücklich zu werden. Das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Glückliche Menschen handeln gut und vergiften nicht ihre Lebensgrundlage, die Natur.“

Seit 1985 lebt und arbeitet Peter Bayreuther zusammen mit seiner Frau Karin im Kulturzentrum Wilde Rose in Altenmelle.

Er hat in den vergangenen Jahrzehnten 39 CDs veröffentlicht, die auf peterbayreuther.com erhältlich sind. Sein aktuelles, prämiertes Album „Rettet Mutter Erde“ ist zudem in Melle auch bei Sutmöller Bücher & mehr sowie in Georgs Bioladen in der Mühlenstraße zu bekommen.

