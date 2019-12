Schnell beendet war der Einsatz der Feuerwehr an dem Müllschuppen. Foto: Christoph Franken

Melle. In der Alarmmeldung der Rettungsleitstelle Osnabrück für die Feuerwehr in Melle-Mitte war noch vom Brand eines Gartenhauses am Haus Walle die Rede. Es handelte sich aber nur um einen Schuppen für Mülltonnen. Das Feuer hatten zwei junge Polizisten zudem bereits gelöscht, als die Wehrleute eintrafen.