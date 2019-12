Baugrund ist in Melle praktisch ausverkauft CC-Editor öffnen

Das zur Zeit letzte Baugebiet Melles „An der blanken Mühle“ in Buer. Foto: Christoph Franken

Melle. Wegen der hohen Nachfrage nach Wohnraum und nach Bauland in Melle ist die Wohnungsbau Grönegau (WBG) mit Blick auf Baugrundstücke nahezu ausverkauft. „Daher wird sich die stadteigene GmbH auch in 2020 in allen Stadtteilen unter Priorisierung einer Innenverdichtung bemühen, weitere geeignete Baulandflächen zu akquirieren und zu entwickeln“, erklärte WBG-Geschäftsführer Dirk Hensiek zum Jahresende.